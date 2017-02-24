肯塔基雙塔合體 鵜鶘高唱冰與火之歌

肯塔基雙塔 鵜鶘新希望

〔記者林岳甫／綜合報導〕卡森斯在明星賽結束後，即被國王交易至鵜鶘，將與學弟A.戴維斯合組「肯塔基雙塔」，昨在加盟新東家的記者會上，他還改披「0號」戰袍，象徵要揮別過往，在紐奧良重新開始。

卡森斯換背號 宣告新生活

卡森斯從大學就穿15號，進入NBA也維持傳統，但多年無法助球隊打進季後賽，趁著轉戰鵜鶘，便決定換背號改運，還在Instagram宣告︰「這是新的生活！」

搭配戴維斯 搶搭季後列車

卡森斯在國王總扮演一哥角色，每場幾乎都能繳出亮眼數據，但能否與學弟A.戴維斯聯手創造更驚人的威力，備受外界矚目，他說：「我和戴維斯是火和冰的存在，彼此是互補關係，就像得到一些火，也有一些冰，我們能一起讓工作變得簡單，雖然要馬上肆虐聯盟無法在一夜間發生，但我們是很有潛力的組合。」

A.戴維斯僅在2014-15率鵜鶘進軍季後賽，證明單憑一己之力，想在西部搶下一席季後賽資格相當困難，這回迎來卡森斯，整體戰力頗具競爭力，他說：「我們對剩餘的球季很興奮，也期待著下個球季的到來。」

鵜鶘目前戰績23勝34敗，僅落後老八金塊2.5場勝差，仍有機會搭上季後賽列車；今早9點在主場迎戰西部第3的火箭，便能搶先測驗「肯塔基雙塔」是否夠力。