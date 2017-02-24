巫師補強板凳 換來籃網射手

波丹諾維奇本季在籃網場均繳出生涯新高14.2分，加入巫師後，預料會從板凳出發，扮演第六人角色。（法新社資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巫師為了拚季後賽，昨找聯盟戰績最差的籃網做交易，取得射手波丹諾維奇與麥科勞，將2017年首輪選秀權、前鋒尼可森與後衛索頓送給籃網。

巫師本季先發五虎場均得分皆在雙位數，「雙槍」沃爾、畢爾場均能合力貢獻45分更是驚人，先發優異表現成為高居東部第3的最大關鍵。

不過，巫師板凳場均僅23.3分進帳，為聯盟倒數第2，恐成為球隊往後在季後賽拚成績的不利因素。據傳，他們原先想網羅前天剛從湖人轉戰火箭的L.威廉斯，事與願違後，便把目標改為鎖定籃網波丹諾維奇。

波丹諾維奇本季場均繳出生涯新高14.2分，僅次於籃網當家中鋒B.羅培茲；巫師主帥布魯克斯與射手畢爾皆表示歡迎他的加盟，預料他會從板凳出發，扮演第六人角色。