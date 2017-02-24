世大運棒球邀請賽 今起登場

世大運執委會委請棒球協會舉辦邀請賽，藉此測試場館等軟硬體設施功能。（記者何世昌攝）

〔記者何世昌／台北報導〕為期3天的台北世大運賽前棒球邀請賽今起在天母棒球場舉行，世大運台灣培訓隊、世大運捷克隊、韓國嶺東大學隊和天津獅隊等4隊較勁。台灣培訓隊總教練郭李建夫表示，希望球員把邀請賽當作正式比賽，認真表現。

台灣首戰捷克

台北世大運今年8月登場，世大運執委會藉此邀請賽測試天母球場等軟硬體設施的功能無虞。台灣培訓隊今晚6點30分首戰捷克，為鼓勵民眾入場觀賽，執委會表示，僅台灣隊場次售票，全票100元、優惠票50元；其餘場次免費入場，愛爾達體育台也將轉播比賽。

培訓隊多為U23世界盃班底，包含新世代投手呂彥青、許凱翔、吳俊杰及林安可等人；野手則有吳松勳、陳重羽、范國宸和岳東華。捷克隊總教練Michael Griffin表示，來台前，捷克還在下雪，希望球員能儘快適應氣候。