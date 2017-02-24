世大運棒球邀請賽 今起登場
2017/02/24 06:00
世大運執委會委請棒球協會舉辦邀請賽，藉此測試場館等軟硬體設施功能。（記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕為期3天的台北世大運賽前棒球邀請賽今起在天母棒球場舉行，世大運台灣培訓隊、世大運捷克隊、韓國嶺東大學隊和天津獅隊等4隊較勁。台灣培訓隊總教練郭李建夫表示，希望球員把邀請賽當作正式比賽，認真表現。
台灣首戰捷克
台北世大運今年8月登場，世大運執委會藉此邀請賽測試天母球場等軟硬體設施的功能無虞。台灣培訓隊今晚6點30分首戰捷克，為鼓勵民眾入場觀賽，執委會表示，僅台灣隊場次售票，全票100元、優惠票50元；其餘場次免費入場，愛爾達體育台也將轉播比賽。
培訓隊多為U23世界盃班底，包含新世代投手呂彥青、許凱翔、吳俊杰及林安可等人；野手則有吳松勳、陳重羽、范國宸和岳東華。捷克隊總教練Michael Griffin表示，來台前，捷克還在下雪，希望球員能儘快適應氣候。
相關新聞
推薦新聞
-
打古趕攤抗日！今改叫恰恰中職隊長2017/02/24 06:00
-
經典賽台灣隊 28將首度合體2017/02/24 06:00
-
經典4鬥士 病後大丈夫》四割男蔣智賢 跟糖尿做朋友2017/02/24 06:00
-
經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特2017/02/24 06:00
-
世大運棒球邀請賽 今起登場2017/02/24 06:00