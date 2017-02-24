ＣＢＡ季後賽首輪 點名劉錚

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〔記者廖聿偉／綜合報導〕CBA今展開五戰三勝的首輪賽事，「野獸」林志傑所屬的廣廈今晚7點35分碰上實力相近的遼寧，兩隊例行賽交手各取一勝，皆是3分差定勝負，被中國媒體稱為「史上最懸念」的對決；廣廈「隊魂」林志傑坦言，「遼寧季後賽經驗豐富，陣中年輕球員必須先有自信，其次是贏球的渴望，才有本錢和對手一搏。」

隊長林志傑已效力廣廈8個球季，仍未嘗過冠軍滋味，本季他場均貢獻12.7分，生涯每個賽季得分都突破雙位數，林志傑表示，「每個運動員都希望能站上頂峰，我當然很渴望冠軍，但現階段就是按部就班、一場一場拿下來，希望能帶領球隊走得更遠。」

林志傑昨受訪時，談到季後賽球隊的奇兵，內舉不避親地表示，「我認為劉錚可能會大爆發，他是成熟且聰明的球員，經歷首個例行賽的洗禮，他已逐漸適應CBA的打法，無論攻守都能帶給球隊很大的幫助。」

劉錚本季轉戰CBA和林志傑在廣廈隊合體，首個賽季雖擔任替補，但場均貢獻9分，排名本土球員第三，廣廈主帥李春江對劉錚寄予高度期待，上場時間也逐漸增加，成為球隊爭冠的重要拼圖。