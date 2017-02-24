杜拜女網賽》詹皓晴爆冷 雙打殺進4強

杜拜女網賽詹皓晴大爆冷門 ，與哈薩克雪芙朵娃聯手扳倒法國頭號種子，雙打4強卡位。(詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹家姊妹昨晚各自出擊，僅小妹詹皓晴爆冷殺入杜拜女網賽雙打四強，雖然未能如願上演「姊妹對決」戲碼，今天小詹仍準備替大詹復仇，再接再厲晉級決賽。

台哈聯軍 狂飆3連勝

台將詹皓晴／哈薩克雪芙朵娃臨場展現強烈企圖心，歷經「超級搶十」拉鋸，終以七比五、三比六、十比三扳倒法國頭號種子賈西雅／米拉丹諾維琪，第五種子「台哈聯軍」狂飆三連勝，率先雙打四強卡位。

另場八強戰，第四種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲失誤連連，發出四次雙誤、被破發四回，苦撐一小時十分鐘，四比六、二比六不敵第六種子中國彭帥／捷克赫拉瓦科娃，詹家姊妹會師四強也宣告破局，大詹只能期待已經晉級的妹妹爭氣，週五準決賽代姊雪恥。至於「詹雪配」下個對手，正是年初才於澳網大滿貫拿下亞軍的彭帥／赫拉瓦科娃這組老冤家。

這項中東大賽小詹與雪芙朵娃首度合拍，前兩場都直落二闖關，不過八強戰遭遇強敵陷入苦戰。「台哈聯軍」與法籍雙姝一路纏鬥，面對火力凶猛的歐陸勁敵，開賽熱機稍慢接連遭破，甚至被逼至一比五的懸崖邊，所幸無路可退的「詹雪配」被激出潛能，絕地大反撲連追六局，硬是逆轉搶得首盤。

次盤雪芙朵娃兩度遭破，小詹雖也搶救回兩個賽末點，仍讓對手扳回一城。不過決勝搶十「詹雪配」重整旗鼓，接連突破五比一拉開差距，緊接著九比三聽牌時直接鎖定賽末點，總計耗費一小時二十六分鐘，聯手拿下準決賽門票。