本田LPGA泰國高球賽》妮妮73桿 首輪並列第44

受泰國觀眾矚目的艾莉雅在最後一洞原本有機會攻上單獨領先，可惜第三桿沒停住。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕本田LPGA泰國高球賽第一回合，昨天群豪並起，地主好手艾莉雅和南韓梁熙英都繳出六十六桿佳績，並列領先。

梁熙英昨天打下七個博蒂，只在第十洞長洞控球不佳吞下唯一柏忌。（法新社）

梁熙英昨天打下七個博蒂，只在第十洞長洞控球不佳吞下唯一柏忌。她表示，除了比賽中段有些控球不穩，其他的都打得很滿意。

最受泰國觀眾矚目的艾莉雅，這回合六鳥、無柏忌，完美繳出低於標準桿六桿的好成績。不過，她在最後一洞長洞原本有機會攻上單獨領先，可惜第三桿短切球沒停住，八呎回推又沒抓到博蒂，有點可惜。賽後她說：「這回合鐵桿打得很好，可惜後九洞錯失不少機會，只打到兩個博蒂。」

二○一三年艾莉雅在這場比賽原本有機會奪冠，卻在最後一回合最後一洞苦吞三柏忌，把冠軍讓給朴仁妃。第十八洞的陰影看來還沒消除。

奧運金牌、前球后朴仁妃休養半年之後，昨天重回賽場，這回合先打了九個Par，直到第十洞抓到老鷹開胡，但第十六洞吞了雙柏忌，另外博蒂、柏忌各兩個，回到平盤七十二桿完賽。

一桿之差緊追領先者之後的是中國一姐馮珊珊、澳洲李敏姬、南韓金世英和美國歐圖兒，她們都打出六十七桿。

這場比賽唯一拿過兩次冠軍的曾雅妮，昨天賺了兩隻小鳥，吞了三個柏忌，以高於標準桿一桿的七十三桿完賽，並列四十四名。

龔怡萍昨天一出發在第二洞吞下雙柏忌，一直打到第十四洞才抓到博蒂，可惜收尾的最後兩洞都以柏忌打完，花了七十五桿，並列五十八名。

剛在澳洲贏得冠軍的南韓張哈娜，這回合賺了就花，只打出七十一桿，並列二十七名。球后高寶璟花了七十桿，今年賽季她出賽至今五個回合還沒打出六字頭成績。