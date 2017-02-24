盧一哥 謝淑薇 美歐雙打晉級不斷

謝淑薇在寫有她英文名字的場上練習。（取自臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕盧彥勳昨於美國德雷海灘男網賽力戰三盤，仍以三比六、六比三、二比六不敵英國第八種子艾德蒙，「寶島一哥」單打十六強止步，也未能回報去年辛辛那提名人賽會外輸球之仇。

盧彥勳單打十六強止步，但是在雙打部分與印度老將佩斯首度合拍，「台印聯軍」已經開胡晉級雙打八強。（資料照）

當地大雨，導致賽事延後近五小時，苦候多時的盧一哥開賽先遭破發，盤末又錯過兩個破發機會，首盤拱手讓人。次盤台將回穩反撲，第八局回破順勢扳回一城。只不過，決勝盤艾德蒙又率先突破，盧彥勳苦苦追趕，怎奈盤末發球局再度失守，抱憾無緣逆轉。此行盧彥勳還與「高齡」四十三歲的印度老將佩斯首度合拍，「台印聯軍」已經開胡晉級雙打八強。

布達佩斯女網賽，謝淑薇／卡拉希尼科娃（喬治亞）雙打首輪以六比一、七比六（七比五）擊退畢林可娃（俄國）／烏瓦迪（匈牙利）的外卡組合，得與卡丹圖（羅馬尼亞）／蓋耶（德國）爭奪四強。