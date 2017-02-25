武神轟過田中 抗日最難忘

潘武雄（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕2012年在「東日本大震災復興支援比賽」中從田中將大手中轟出全壘打，是潘武雄與日本國家隊交手最難忘的記憶，他透露，因為田中連續2球都是相同球路，他只是憑著本能反應出棒。

潘武雄指出，5年前去日本打慈善義賽時，因為還沒調整到比賽的狀態，1局上連腳都還沒踩出去，田中的第1球已經進來，當下心裡直呼：「實在有夠快的！」立刻重新調整揮棒速度與節奏，沒想到第2球是相同球路，憑著本能反應出棒。

「印象更深的是，因為311大地震才有那個比賽，而我的生日剛好是3月11日。」他說。

潘武雄認為，這次「中職日職對抗賽」的強度很高，因為日本隊已經進入經典賽備戰狀態，但獅隊紅白賽才打4場，他的身體狀況雖還不錯，在熱身賽也轟過全壘打，畢竟還在找比賽感覺，上場只能盡全力表現，希望做為球季好的開始。