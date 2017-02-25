恐針鄭凱文 找到「失散兄弟」
2017/02/25 06:00
彭政閔量視力。（中信兄弟提供）
昨滿23歲的詹子賢受訪時還能笑，但看到針頭怕死了。（中信兄弟提供）
中信兄弟昨赴耕莘醫院體檢，「恰恰」彭政閔連到醫院都是人氣王，成為醫護人員索取簽名的對象；昨天過23歲生日的詹子賢則跟南英學長鄭凱文一樣，看到針頭就害怕。
彭政閔不愧是連續12年稱霸中職的人氣王，在體檢時也是萬人迷，球團人員就說：「恰恰就是一直幫人簽名啊！」帥哥林威助也很受歡迎，他的身材一直保持得很好，還笑說：「我要把體態維持好。」
有趣的是，護士一看到兄弟王牌鄭凱文就問說：「還是一樣怕打針嗎？」結果詹子賢也怕打針，立刻成為鄭凱文的「接班人」。
（記者倪婉君）
相關新聞
推薦新聞
-
全輝龍移訓神戶 僅胡金龍「薪」定2017/02/25 06:00
-
勇士隔28年 再飆單節50分2017/02/25 06:00
-
L.威廉斯 飛越肯塔基雙塔2017/02/25 06:00
-
布達佩斯女網賽》暌違2年 謝淑薇雙打爭冠2017/02/25 06:00
-
卡達桌球公開賽》男女雙飲恨 還傷了鄭怡靜2017/02/25 06:00