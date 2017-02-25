恐針鄭凱文 找到「失散兄弟」

彭政閔量視力。（中信兄弟提供）

昨滿23歲的詹子賢受訪時還能笑，但看到針頭怕死了。（中信兄弟提供）

中信兄弟昨赴耕莘醫院體檢，「恰恰」彭政閔連到醫院都是人氣王，成為醫護人員索取簽名的對象；昨天過23歲生日的詹子賢則跟南英學長鄭凱文一樣，看到針頭就害怕。

彭政閔不愧是連續12年稱霸中職的人氣王，在體檢時也是萬人迷，球團人員就說：「恰恰就是一直幫人簽名啊！」帥哥林威助也很受歡迎，他的身材一直保持得很好，還笑說：「我要把體態維持好。」

有趣的是，護士一看到兄弟王牌鄭凱文就問說：「還是一樣怕打針嗎？」結果詹子賢也怕打針，立刻成為鄭凱文的「接班人」。

（記者倪婉君）