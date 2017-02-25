勇士隔28年 再飆單節50分

勇士自1989年後單節再度飆破50分，勝利功臣柯瑞昨拿下全場最高的35分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士昨於主場迎戰快艇，第三節上演瘋狂飆分秀，柯瑞和杜蘭特該節聯手轟進8顆三分彈、柯瑞攻下20分，團隊單節狂攻50分，扭轉上半場12分落後的劣勢，終場勇士123：113擊沉快艇，收下近10戰的第8勝。

柯瑞（左）第三節投進高難度壓哨三分球，和隊友杜蘭特（右）躍起慶祝。（美聯社）

上半場勇士僅攻下49分，最多落後快艇達16分，但易籃後風雲變色，杜蘭特率先用長程砲火扳平戰局，第三節末段柯瑞接力飆分，包括四分打、壓哨的高難度後仰三分球，再現兩屆MVP身手，甲骨文球場的球迷頓時陷入瘋狂。

曾落後16分 逆轉勝快艇

勇士隊史第四次單節飆破50分，也是自1989年之後的首次，單節9顆三分彈則追平隊史紀錄。NBA前次單隊單節得超過50分，要追溯至2014年，當時湖人出戰尼克所創下。

第3節得分 超越上半場

勇士本季擅長於第三節擊垮對手，第三節場均轟下31.7分，平均勝分達6.1分，兩項數據皆高居全聯盟之冠，也由於第三節火力凶猛，本季勇士平均能帶著12.8分的領先進入第四節。

柯瑞昨拿下全場最高的35分，外加7籃板和5助攻，杜蘭特則貢獻25分、15籃板，柯瑞表示，「上半場雙位數落後，反而激發球隊的鬥志，第三節找回熟悉的進攻節奏，能擊敗季後賽可能交手的隊伍，對士氣有很大的提升。」

快艇主控保羅因傷持續缺陣，全隊雖有6人得分上雙，但下半場缺乏掌控節奏的靈魂人物，讓勇士打出擅長的跑轟進攻，苦吞對戰勇士的10連敗。