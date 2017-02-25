L.威廉斯 飛越肯塔基雙塔

L.威廉斯（左）剛來到火箭，單場就飆進7記三分球。（法新社）

飆7記三分球 助火箭勝鵜鶘

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「表弟」卡森斯加盟鵜鶘和A.戴維斯組成破壞力十足的「肯塔基雙塔」，首戰兩人主宰禁區，合力攻下56分、23個籃板，卻不敵火箭的長程砲火，甫轉隊的L.威廉斯替補上陣飆進7記三分彈，轟下全隊最高的27分，助火箭129：99大勝鵜鶘，戰績41勝18敗，穩坐西部第三。

卡森斯日前被國王交易至紐奧良，被視為本球季最重量級的交易，連勇士杜蘭特都直呼，兩個野獸同隊，一定會讓各隊吃足苦頭，這樣的組合可能成為傳奇。

鵜鶘「肯塔基雙塔」A.戴維斯（中）和卡森斯（右）表現出色，卻未能拿下勝利。（法新社）

卡森斯受到主場球迷熱烈歡迎，轉隊首戰依舊維持高檔演出，他出賽35分鐘，攻下27分、14籃板，昨雖無法率隊贏球，但卡森斯仍看到球隊未來的希望，他說：「鵜鶘是支充滿潛力的球隊，我們需要更多時間磨合，找到更棒的合作方式。」

火箭昨三分球出手51次，投進20顆，前三節得分就破百，其中L.威廉斯異軍突起，分擔主控哈登的得分重擔，昨攻下13分、14助攻的哈登表示，「賽前我鼓勵L.威廉斯大膽出手，來到新環境不要有太多雜念，看來他適應得不錯。」