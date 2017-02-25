今復出 籃網教頭「豪」興奮

林書豪今傷癒復出，首戰將對上金塊 。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕連續缺席26場的林書豪總算傷癒歸隊，今早10點將率隊於客場出戰金塊（緯來體育直播），很久沒在場上奔馳的林書豪，難掩興奮之情，昨於臉書宣告自己將歸隊，但籃網目前戰績低迷，9勝47敗於聯盟墊底，而且正處於14連敗的泥淖中。

深陷交易傳聞的羅培茲，最終仍留在布魯克林，總管馬克斯透露，「期待健康的林書豪能和羅培茲產生良好的化學效應，他們是球隊重建核心，讓兩人繼續聯手是籃網教練團的共識。」

籃網於2017年僅拿下1勝，是全聯盟勝場數未突破雙位數的球隊，主帥亞特金森表示，看到林書豪歸隊很令人振奮，球隊缺乏穩定軍心、掌控節奏的控衛，他的復出能替球隊注入新活力。

交易截止日前，籃網從火箭換來菜鳥射手麥克丹尼爾斯，期盼提升外線火力，麥克丹尼爾斯本季未受火箭教頭丹東尼重用，場均僅貢獻2.8分，比新人年的7.9分大幅下降，如今加盟籃網，預料能有更多的發揮空間。