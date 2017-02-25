3/1戰大都會 殷仔「熱」起來

陳偉殷則將於3月1日登板。（資料照）

馬林魚明首戰 沃奎茲打頭陣

馬林魚明由沃奎茲先發。（法新社資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕正在佛州朱比特進行春訓的馬林魚，熱身賽將於明晨1點開打，昨公布首戰先發投手，由爭取開幕戰先發的沃奎茲打頭陣，對上共用春訓基地羅傑狄恩球場的紅雀；陳偉殷預定3月1日登板，在主場出戰大都會。

33歲右投沃奎茲以2年2200萬美元合約轉戰馬林魚，由於他是去年皇家開幕戰先發，也有世界大賽奪冠經驗，一來就被看好可望爭取今年馬林魚首戰先發，成為陣中最佳左投陳偉殷的強力競爭者。沃奎茲明天預計投1至2局，還有多人接力登板，先發輪值之一的柯勒也預定丟1局。沃奎茲說：「我已投過live BP（實戰打擊練習），大約34球，感覺不錯，也很健康。」

總教練馬丁利表示，從紅人簽來的右投史崔利、去年扛起先發輪值的左投康利，可能投後天登場的第2戰，一樣是凌晨1點對紅雀。陳偉殷預計熱身賽第4場才亮相，3月1日在羅傑狄恩球場對大都會先發。

馬林魚尚未公布開幕戰先發投手，但官網認為沃奎茲是強力候選人，沃奎茲也將在3月初暫離隊，為多明尼加隊出征經典賽。馬丁利說，沃奎茲向經典賽報到前，預計讓他投3場熱身賽，「還是要讓他先準備好。」