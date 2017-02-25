高中木棒聯賽》封鎖高苑近7局 藍愷青撐不過「僵局」

藍愷青（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕高苑左投藍愷青（下圖，記者黃志源攝）昨4局上接替先發投手范柏絜，投球任內直到突破僵局制以前，未被普門敲出任何一支安打，一度給了高苑希望，但突破僵局制氣力放盡，吞敗成了悲劇英雄。

藍愷青投6.2局失2分落敗，他自認球速不快，一失投就很危險。自身優勢則是投球的節奏轉換、搭配球速快慢，擾亂對方打者。昨面對普門打者，也是盡可能搶好球數、投給對方打，可惜突破僵局制時，就是因失投而遭狙擊。

今年LLB少了青棒項目，國內選拔賽也因此少了王貞治盃可打，另一項選拔賽玉山盃不少高三生因超齡無法報名，因此，木棒聯賽可說是不少高三生高中生涯最後一場盃賽。對於最後一次盃賽無緣晉級4強，高三的藍愷青說，雖然可惜，但8強每支球隊實力都不錯，比的是誰的穩定性更好。他並透露未來想先唸大學。