備戰世大運╱曾琦今對天津獅 能否登板問老天

曾琦（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕為備戰台北世大運而舉行的棒球邀請賽昨登場，台灣培訓隊首戰捷克因雨取消，今午11時將由曾琦出戰天津獅，明晚5點對韓國嶺東大學換呂彥青掛帥。

世大運測試賽昨起連3天在天母球場展開，但適逢濕冷天氣，昨無緣對捷克，原定先發投手廖乙忠延至下週在港都盃先發。曾琦按計畫於今天登板，就看天公是否作美，曾琦說：「上去就全力表現自己，別受外在因素影響。」

培訓隊打了不少交流賽，在世大運測試賽、27日開跑的港都盃，都能與國外球隊交手。總教練郭李建夫表示，需藉由比賽增加經驗值，等這些賽事結束後，球員會先回母隊練習並出賽，5月中或月底才會選出代表隊正式名單，屆時也會到海外集訓，再返國迎接世大運。

5月中後才會選出正式名單

比起上屆世大運集訓3個多月，這次培訓隊練習時間更長，郭李表示，集訓不僅是教練團觀察球員，也盼選手自我叮嚀，「不到最後不知名單有誰，大家要有競爭目標。方向在這裡，世大運金牌也在這邊，希望大家集中意志力來奪金。」

這也是天母球場整修後首次實戰，翻新部分包括看台6000張座椅、球員休息室等，球員也有感，曾琦說：「最大改變是觀眾席和休息室改善很多，進到休息區很放鬆。」