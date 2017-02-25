SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了

臺灣銀行陳順詳（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕懸在季後賽邊緣的台銀，昨天背水一戰，面對衛冕軍台啤，花光十三分領先，終場以七十二比七十四中箭落馬，吞下本季第廿二敗，確定墊底，第六名的金酒驚險搭上季後賽末班車。

臺灣銀行昨背水一戰，可惜以72:74輸給了台啤，也失去了季後賽的門票。（記者陳志曲攝）

吞本季第22敗 老將 無力回天

台銀第三節一度握有十三分領先，台啤菜鳥黃聰翰以三分彈吹起反攻號角，回敬一波十比二攻勢，咬住個位數分差。末節兩隊陷入拉鋸戰，讀秒階段台銀祭出犯規戰術凍結時間，郭少傑一記三分球命中，台銀僅剩一分落後，終場前四．○五秒送B.戴維斯站上罰球線，兩罰中一，台銀洋將李恩抓到籃板，卻被困在禁區，台銀無法順利發動進攻，最後敗給時間，球員露出無奈表情，接受淘汰事實。

台銀兩名老將陳順詳、張博勝繳出水準之作，各貢獻十五分、十三分，仍無力回天，兩人與教練許智超步入賽後記者會，一股低氣壓席捲而來，許智超表示，賽前全隊面臨輸不得壓力，這場球有很多可惜之處，關鍵處理球與罰球都沒有做好。

許智超連3季帶隊墊底

許智超近三季帶隊戰績都墊底，前兩季他擔任達欣、金酒總教練，並非執行教練，本季他是台銀執行教練，負責調度、畫戰術，他表示，挫折感當然會有，心情也很沉重，但今天還有比賽，球隊會堅持到最後一戰。

台銀例行賽最終役今天將面對金酒，陳順詳表示，球隊會把最好的一面延續到最後一場，希望下一季全隊進步幅度能再大一點，讓球迷看見嶄新的台銀。