SBL》貢獻12分「小安欠的」

台灣啤酒蔣淯安飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕台啤教練周俊三過去是台灣男籃當家控衛之一，他盛讚子弟兵蔣淯安擁有國家隊Ａ級後衛水準，蔣淯安則期許自己扮演好球隊領導者角色，讓隊友變得更好，迎接即將到來的季後賽。

璞園射手陳子威將引退。（資料照）

蔣淯安季初因腳踝傷勢缺席十七場比賽，復出後逐漸恢復水準，昨面對台銀，貢獻本土球員最高的十二分。周俊三半開玩笑地說，「這是小安欠球隊的，他現在漸漸能帶起球隊。」並以過來人身分給蔣淯安建議，擔任控球後衛最重要的就是提升隊友。

38歲台啤老將尚韋帆將引退。（資料照）

台啤雖然是衛冕軍，但本季少了昔日聯盟ＭＶＰ劉錚，蔣淯安表示，如同少了領導，現在自己就是不斷激勵隊友，「我不是那種嚴厲的人，習慣用比較樂觀、正面方式去鼓勵隊友。」

戰績十八勝十一負的台啤仍有機會與裕隆爭奪第二，今天他們將面對璞園，進行本季例行賽最終戰，卅八歲台啤老將尚韋帆將引退，璞園射手陳子威也將在同天舉行引退賽。