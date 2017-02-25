SBL》少了布拉 裕隆贏達欣一把

臺北達欣林冠綸（中）拿下生涯3000分，與家人合影。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕達欣確定坐穩例行賽龍頭，昨派出純本土陣容面對裕隆，少了「印度姚明」布拉扛籃下，慘遭裕隆肆虐，終場以七十一比八十四不敵對手，達欣「快樂教主」林冠綸則在昨天加入三千分俱樂部，成為聯盟第十二人。

新北裕隆周柏臣（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

周柏臣 攻17分

達欣缺少布拉坐鎮禁區，整場任裕隆宰割，裕隆索性也讓洋將賀夫稍作喘息，賀夫僅上場十三分鐘，挹注十五分，裕隆本土則以周柏臣十七分為全隊最高。

林冠綸3千分

此役前林冠綸僅差三分達陣三千分，他昨先發上陣，攻下七分、二助攻，身為ＳＢＬ少數現役開朝元老的他，曾效力達欣、台啤、金酒與裕隆隊。

林冠綸表示，很榮幸自己的名字可以跟前十一位球員相提並論，「這是我人生很重要的里程碑，我不是被捧在手心的球員，但我有我的堅持，感謝一路上提拔、砥礪我的人。」

裕隆昨收下第十八勝，教練魏永泰表示，戰績衝到前三名，證明球隊有進步，希望往更高排名衝刺，裕隆目前與台啤戰績相同，裕隆最後一役明天將面對金酒，魏永泰希望能搶下這一勝，帶領裕隆重返昔日榮耀。