第四節先生 湯瑪斯讓位德羅森

暴龍得分王德羅森狂砍生涯新高的43分，助隊擊敗綠衫軍。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕暴龍主控羅利手腕受傷缺陣，陣中得分王德羅森挺身而出，昨出戰西部第二的塞爾提克，他用超過五成的命中率，狂砍生涯新高的43分，率隊107：97逆轉擊敗塞爾提克，收下2連勝。

綠衫軍「第四節先生」I.湯瑪斯（左）昨手感冰冷，末節僅攻下4分。圖為I.湯瑪斯和伊巴卡爭球。（今日美國）

暴龍於第三節一度落後達17分，但末節德羅森爆發，獨得12分，帶領球隊拉出11：4的攻勢，全隊多點開花，單節轟下33分，成功翻轉戰局。

羅利於明星賽前撞傷手腕，歸期未定，德羅森表示，「羅利不在對球隊影響甚鉅，賽前我調適心態，知道對手將重兵看守我，所以必須打得更積極、更有效率。」德羅森生涯第6次、本季第4度得分飆破40分大關。

原本穩居東部第二的暴龍，1月中旬陷入低潮，期間經歷一次5連敗和3連敗，戰績遭塞爾提克和巫師超車，滑落至東部第四。為提升戰力，暴龍於交易截止日前，從魔術交易來禁區防守悍將伊巴卡，昨首度上陣，攻下15分、7籃板，處女秀表現亮眼。

綠衫軍「第四節先生」I.湯瑪斯昨手感冰冷，末節6投1中，僅攻下4分，但全場仍貢獻20分、5助攻，連續得分突破20分的紀錄延續至42場。