不輕言放棄 陳信安：給自己3分鐘

前金酒後衛許皓程（右）創立專業籃球訓練營，昨邀請陳信安站台。（取自EMPOWER運動訓練粉絲頁）

〔記者卓佳萍／新北報導〕季初悄悄退役的前金酒後衛許皓程決定開啟籃球生涯下一扇門，創立專業籃球訓練營，他昨天在板橋舉辦分享會，邀請「台灣飛人」陳信安站台，兩人以不同角度給予小小學員建議，陳信安也勉勵他們不要輕易放棄，「再給自己3分鐘，堅持下去，你就會忘記想放棄的念頭。」

許皓程、陳信安兩人退役後各轉換不同跑道，許皓程沒有透過隆重引退儀式宣告退休，他表示，「我其實沒有離開過，成立這個籃球營目標之一，就是推銷台灣球員到世界舞台，這是我回饋台灣籃壇的方式。」

談到創立EMPOWER訓練營的初衷，許皓程表示，其實規劃將近兩年，一路上看到台灣運動員有很好的天賦、體能，卻缺少專業訓練，真的很可惜，現在透過訓練營，提升技巧、增加能見度，他們可以少走很多冤枉路。