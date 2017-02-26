台日職棒對抗賽》去年傷病退賽 陳俊秀、陽耀勳磨刀霍霍

陳俊秀（中職提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳俊秀、陽耀勳去年分別因為受傷、流感，在中職日職交流賽行前臨時退出，今年兩人再次入選中職聯隊，身體都很健康，都很期待能與日本隊交手。

陽耀勳（記者徐正揚攝）

陳俊秀指出，去年2月底因為側腹肌拉傷沒能參加，覺得相當可惜，今年春訓的身體狀況是近年來最好的一次，既然再次入選，就要拿出最好的態度來面對比賽，更希望能去看看日職的環境，「他們球員年薪很高，很羨慕他們對球員的照顧。」

陳俊秀表示，沒有特別想對決哪位投手，日本隊雖然少了大谷翔平，其他投手還是非常出色，實力依舊相當堅強，雖然自己還沒調整到最巔峰，仍會用平常心去面對，全力打好這2場比賽，「短期賽事是看誰的狀況好定輸贏，沒有什麼比賽是一定輸的。」

陽耀勳去年罹患A型流感，被迫留在台灣休養，今年身體很健康，唯一的不同是元月中眼睛動了雷射手術，希望根治近視與散光，調整進度比隊友稍慢，「雖然已經在比賽，但都在白天打，夜間比賽的感覺還不知道，但在巨蛋就沒差，反正室內亮度很夠。」

陽耀勳曾於2006-13年效力軟銀，當時是投手，相隔4年以野手重回福岡巨蛋，屆時勢必成為話題，他也期待見到入選日本隊的前隊友松田宣浩、內川聖一、武田翔太、千賀滉大，「沒有特別想面對哪個投手，日本投手都很強，我都想打打看。」