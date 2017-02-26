中職情蒐細膩 洪總、鄉長按讚

陳禹勳（中職提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職聯隊前天報到後，立刻收到經典賽日本隊的情蒐資料，總教練洪一中、「鄉長」陳禹勳都盛讚聯盟做得非常用心。

專人講解 並傳上雲端

聯盟前天把情蒐資料發給教練與球員，不但安排專人進行講解，更把影片上傳雲端以便全隊隨時參考。洪總指出，短期賽事雖然要看臨場狀況，但要如何應對，情蒐資料多少有些幫助，台灣棒球真的慢慢在進步。

「真的要給中職鼓勵，他們真的很用心，資料做得很完整，影片還上傳到雲端，用手機就可以看，有提醒選手要帶去球場。」洪總說。

洪總看完情蒐資料後，印象最深刻的是日本打者打擊熱區範圍很廣，尤其是筒香嘉智、山田哲人、內川聖一等人，「山田腳程很快，打擊面也很廣，好幾個打者的死角很小，投手的控球要很好，才投得到他們不擅長的位置。」他說。

陳禹勳在臉書發文感謝聯盟：「雖然只有兩場比賽，但他們還是很認真，每個投手、打者的資料都有，而且是最新的。」他表示，雖然透過電玩對日本隊打者很熟悉，仍會好好研究情蒐資料，臨場就拿出最好的球種對決。

陳禹勳沒打經典賽，被認為是投手戰力最大遺憾，但他認為，台灣隊仍有不少好手，譬如羅國華，「之前在業餘的時候，跟他一起進國家隊，就覺得他很強，他的球並不好打」，如果兩人在中職能同隊更好，會建議洪總在選秀選羅國華，「後面有他，牛棚會更強！」他笑說。