高中棒球聯賽木棒組／8強戰有創傷 平鎮緊繃過關

平鎮左投朱益生後援5局力保不失分。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕桃園平鎮高中身為青棒強權，近幾年選拔賽等盃賽獲獎無數，唯獨高中棒球聯賽木棒組尚未奪冠，甚至連兩年在8強戰飲恨，昨8強面對台中西苑高中，球員神色明顯緊張，直到6局下才突破平手僵局，終場8：1提前8局擊敗西苑。

雖然帳面上扣倒對手晉級，但平鎮前5局都無法突圍，總教練吳柏宏賽後第一句話就是：「打得辛苦！」

吳柏宏感嘆，每年木棒聯賽都是8強戰最難打，昨賽前球員也緊張，先發的古林睿煬原本被設定要多投，但平手狀況下控球不夠穩，因此提前換上王牌朱益生後援，古林睿煬則是今天還能待命中繼。

左投朱益生後援5局，期間雖未送出任何三振，但力保不失分，是平鎮遇到危機時最倚重的投手。

去年朱益生還是高一，目睹球隊8強落敗，他坦言昨賽前全隊都繃緊神經，對西苑沒有輕敵，反而因太過緊張綁手綁腳，過了這關後，朱益生說算是小鬆一口氣，但目標不只4強，不能鬆懈。

平鎮林靖凱6局下擊出超前分的關鍵二壘打，他也坦言前面打得太急，否則球隊不會陷入苦戰。

今年因LLB取消青棒，本學期沒有王貞治盃，對不少玉山盃超齡的高三生而言，木聯就是他們高中生涯最後回憶，也因此展現更強的拚勁。首局守備扭傷腳踝的平鎮隊長黃子軒，主動向教練請求留在場上，一路鎮守游擊防區直到比賽結束，他說前兩年球隊都在8強戰飲恨，這次一定要幫助球隊奪冠。