趕上第四節 陳子威完美謝幕

陳子威檔案

〔記者卓佳萍／新北報導〕璞園昨天為射手陳子威舉辦引退賽，主角因身兼台師大男籃教練趕場而遲到，擁有「第四節先生」封號的他沒有讓球迷失望，末節獨攬十一分，助隊以六十六比六十力克台啤，以勝利畫下例行賽句點。陳子威謙虛地說：「自己很幸運，一路上有很多貴人相助。」全場不斷重複幸運二字，將生涯成就歸功給身邊的人。

SBL開朝元老陳子威（右）與尚韋帆（左）同場退休。 （記者劉信德攝）

高掛球鞋 將掌政大男籃

陳子威（右三）昨日引退，家人也到場分享榮耀。（記者劉信德攝）

本季退下球員身分，陳子威將結束台灣師大男籃教練工作，改執掌政治大學男籃隊兵符，他表示，「真的不想說再見，我會繼續在台灣籃球圈為大家服務。」他也終於實現自己兒時許下的教師夢，將在政大以專任教師職位帶隊。

陳子威中場引退儀式，包含他的家人、達欣隊友、台灣師大男籃子弟兵與求學時期師長等到場，陳子威站在場中接受祝福，璞園建築董事長李忠恕則致贈十五號紀念球衣。

生涯締造ＳＢＬ季後賽最多出賽一百一十四場紀錄，陳子威被封為「為季後賽而生的男人」，其中更十度闖進冠軍賽，生涯打下三座冠軍，他霸氣地說：「季後賽才是我的時間。」璞園首輪將面對富邦，他仍有很多舞台發揮。

麥總坦言 剛開始討厭他

璞園教練麥班達分享他與陳子威結識七年的情緒起伏，「以前他在達欣，剛開始是討厭他，後來他來璞園，第二季慢慢融入，這兩季我接教練，反而常跟他請教帶隊與球員的關係，他帶隊經驗比我豐富。」他也大膽預測，陳子威遲早會是國家隊教練人選。