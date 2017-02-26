尚韋帆引退 最難忘一刻@陳世念

尚韋帆高掛球鞋，妻小都到場見證這一刻。（記者劉信德攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕台啤老將尚韋帆下個月將滿三十九歲，他將在本季結束後高掛球衣，台啤昨天為他舉辦引退賽，儘管沒有特殊儀式，尚韋帆選擇低調，教練周俊三安排他先發上陣，終場留下七分數據，他期盼季後賽再為球隊效力。

尚韋帆檔案

身為ＳＢＬ開朝元老，尚韋帆生涯曾效力金酒、台啤，也歷經綠色王朝第四、五季風光二連霸時期，尚韋帆表示，印象最深當然是拿冠軍，尤其是第一冠，陳世念的打板三分球，這一冠來得很突然。

地貼致傷 Ｂ．戴維斯揚言告ＳＢＬ

尚韋帆即將滿三十九歲，順利退役讓他感到鬆一口氣，只是球隊戰力昨天拉警報。第三節台啤洋將Ｂ．戴維斯踩到地貼打滑，造成左腳阿基里斯腱受傷，靠隊友攙扶走回板凳席，賽後搭球隊管理車赴台大醫院急診。

由於季後賽將在三月四日開打，Ｂ．戴維斯氣憤放話：「地貼已讓這個聯盟太多球員受傷，如果我的腳有什麼狀況，我會告ＳＢＬ！」他表示，當時踩到地貼後腳滑了一下，感覺小腿下面有點緊繃。

板橋體育館因連日雨勢再度漏水，台啤教練周俊三表示，如果場地也是比賽一部分，他們只能無奈接受，目前還不確定洋將傷勢，如果有什麼狀況，真的不知道去哪找洋將，「找麥可喬丹來好了。」

台啤確定以第三晉季後賽，首輪將面對金酒，三月四日於彰化開戰，僅剩不到一週，根據本季洋將條款，台啤若確定洋將受傷，可更換歷屆登錄過的外援，目前留台人選僅台銀李恩能即刻救援。