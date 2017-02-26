金酒晉級 楊哲宜拒絕兩戰打包

金酒蕭順議（右）突破台銀鄭鐵防守，妙傳助攻。（記者劉信德攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕金酒拜台銀所賜，搶下季後賽最後一張入場券，昨天面對台銀，沒有手軟，終場以九十二比九十一險勝，楊哲宜以菜鳥教練之姿帶隊闖進季後賽，他表示，對他跟球員來說，都是一種肯定。

台銀前天不敵台啤，扮演金酒晉級幕後「推手」，楊哲宜表示，全隊都很關注那場比賽戰況，賽後全隊都很興奮，自己壓力也變小，最後兩場球會多給老將球員時間，適應比賽強度。

上季退役的楊哲宜接下金酒兵符，他表示，教練工作不是那麼容易，尤其是調度球員，他感謝球員願意相信他與配合。

戰績第六的金酒季後賽首輪將面對台啤，楊哲宜表示，本季對戰台啤不曾開胡，雖然對方經驗比較好，但他認為，球隊壓力比較小，年輕球員腎上腺素一爆發，輸贏很難說。

楊哲宜也強調，不想要首輪前兩場就打包回家，多打一場是一場，季後賽是用錢也買不到的寶貴經驗。

台銀昨結束例行賽賽程，鄭鐵繳出生涯新高廿分，但球隊扼腕吞敗，他表示，真的很可惜，一旁隊友成力煥有感而發，他表示，最後一球洋將差一點放進，就好像整季縮影，總是差一步就能贏球。