本田LPGA高球賽》曾雅妮強勢回歸 抓11鳥飆進前十

曾雅妮找回好手感，昨以69桿和65桿打完第2、3回合，總計207桿上升到並列第9名。（資料照）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將曾雅妮在泰國找回昔日好手感，昨在本田LPGA泰國高球賽連打31洞，以69桿和65桿打完第2、3回合，總計207桿上升到並列第9名。

這場比賽受芭達雅天氣影響，連兩天打打停停，戰至台灣時間昨晚7時20分，因天色太暗再次休兵。暫居領先的是南韓梁熙英，第3回合她打完13洞，以總計低於標準桿17桿，4桿之差領先同胞柳蕭然。

英格蘭雪朵芙和南韓金世暎，同樣以低於標準桿11桿並列第3。地主希望茉莉雅和艾莉雅姊妹同以低於標準桿10桿，和崔琦拉、馮珊珊等人並列第5，今天要追上梁熙英，必須打出夠低的桿數。

曾雅妮許久沒打得這麼精采，昨連趕31洞，抓下11個博蒂、僅1個柏忌。傍晚恢復比賽，她保持專注，尤其最後兩洞連續以博蒂作收，疲憊卻快樂地離開球場。

賽後她說：「打得還不錯，可是好累哦，腳起了3、4個水泡，感覺好像不是自己的腳了。早上4點半就起床，到傍晚6點半才離開球場，總共打了31洞，只有1個柏忌。」她表示，第2回合補賽快結束時，木桿的節奏有點亂掉，如果能多打上幾個球道的話，攻果嶺會更有把握，昨天推桿感覺很好，12呎以內大概90%都推得進洞。

這是曾雅妮自去年10月華彬LPGA菁英賽以來，打得最好的兩回合。昨天第3回合的65桿，也是妮妮自2015年8月下旬，在橫濱輪胎LPGA菁英賽第2回合繳出64桿之後，這1年半以來的最佳成績，她的整體情況有回穩趨勢。

龔怡萍第2回合補賽16洞，博蒂、柏忌各打1個，平盤72桿完賽，第3回合則打完17洞，目前總計高於標準桿4桿，並列61名。

南韓梁熙英暫居第一

領先者梁熙英昨手感火燙，先在第2回合補賽中打出6鳥、1柏忌的67桿，以總計低於標準桿11桿，成為領先者，並以1桿之差領先泰國好手艾莉雅和中國一姊馮珊珊。

第3回合梁熙英以連續博蒂開場，又在第7洞推進老鷹，目前低於標準桿17桿，今還有23洞要打，有機會挑戰賽史之最的低於標準桿21桿紀錄。她曾在2015年奪冠，若再獲勝，將是繼曾雅妮之後，第2位兩度在這場比賽奪冠的選手。