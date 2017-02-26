美巡賽本田菁英賽》潘政琮砸中球迷 二輪並列第五

潘政琮意外擊中場邊觀眾頭部。（取自PalmBeachPost.com）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽本田菁英賽第2回合，台灣好手潘政琮昨在第18洞的第2桿，意外擊中場邊觀眾頭部，讓小潘覺得難過。但他仍以博蒂收尾，繳出68桿，總計134桿依舊並列第5。

潘政琮在本田菁英賽第2回合，打下1個老鷹、3個博蒂和3個柏忌，低於標準桿2桿完賽。這回合小潘在最後1洞5桿長洞，開球打進球道左側沙坑，第2桿攻向238碼外的果嶺，這球打得有點偏左，球落下時，擊中1名男性觀眾的頭部。

大會趕緊請來救護人員處理，雖然這名觀眾流了一些血，所幸並無大礙。潘政琮上前關切，也簽了一顆球送給他表示歉意，還留了手機號碼給對方。小潘在推特上說：「今天在第18洞擊中1名觀眾，看著他倒下，我從來沒有這麼糟糕的感受，希望他沒事。」雖然這件意外多少影響了小潘的心情，但他還是重拾專注力，第3桿回切上果嶺，並推進28呎的推桿，以博蒂收尾。

昨天他最精采的推桿則是第3洞，這個長洞小潘兩桿就攻上果嶺，36呎長推進洞打下老鷹。

目前並列領先的是R.帕瑪和布萊恩，R.帕瑪繳出第2回合全場最低的65桿，布萊恩則以67桿完賽，兩人的總成績都是131桿。佛勒則以1桿之差排名第3，印度拉希里133桿排第4。