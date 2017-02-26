德雷海灘男網賽》扳倒16座大滿貫冠軍 盧一哥雙打晉4強

盧彥勳與印度老將佩斯二連勝挺進4強。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國德雷海灘男網賽爆冷門，「寶島一哥」盧彥勳與印度老將佩斯展現經驗與韌性， 男雙次輪激鬥1小時33分鐘，終挾7：6（7：4）、2：6、10：7扳倒地主頭號種子、ATP史上獲得最多男雙冠軍的布萊恩兄弟，盧一哥二連勝挺進4強，也締造生涯4度與這對雙胞胎交手的首勝。

盧彥勳表示，首度與名人堂等級的佩斯合作，獲益良多，臨場互補支援，此役幾乎零缺點，歷經「超級搶10」，力退實力堅強的布萊恩兄弟，更讓他和南亞戰友士氣大振。台灣時間預計今天上午7時，非種子「台印聯軍」即將再度登上中央球場，與第3種子菲律賓休利／白俄羅斯米爾尼爭奪冠軍戰門票。

心有靈犀一點通的布萊恩兄弟，坐擁橫掃四大賽的16座大滿貫冠軍，外加2012年倫敦奧運金牌，盤踞男雙世界球王多年，目前仍並列第3席。面對如此強大的東道主勁敵，頭一次合作的「台印聯軍」毫無懼色，開賽拉鋸搶7先馳得點，儘管次盤遭遇對手強力反撲，接連遭破發而讓出；進入「超級搶10」，盧一哥與43歲傳奇搭檔重整旗鼓，「台印聯軍」連下5分領先，即使又被布萊恩兄弟咬上，7：7僵持之際，他們再連搶3分滅火，驚險贏得指標勝利。

詹雪配 杜拜4強止步

杜拜女網賽，台將詹皓晴／哈薩克雪芙朵娃未能替姊姊復仇，1：6、3：6不敵第6種子中國彭帥／捷克赫拉瓦科娃，第5種子「詹雪配」3連勝中斷，雙打4強止步。