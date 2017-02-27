本田LPGA泰國高球賽／賽史最低桿 梁熙英破紀錄金讚

南韓好手梁熙英在本田LPGA泰國高球賽封后（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕南韓好手梁熙英昨在本田LPGA泰國高球賽最後1回合打出68桿，以總計低於標準桿22桿的266桿，刷新日本名將宮里藍保持的賽史最低桿紀錄，繼2015年後再度在這項賽事封后。

台灣女將曾雅妮最後一回合僅繳出72桿，總計279桿並列14名。這是她近1年多32場比賽以來最佳名次，東山再起之路見到曙光；龔怡萍則以294桿名列63。

昨補賽第3回合，梁熙英打出65桿，帶著5桿領先出發，一路打來只有同胞柳蕭然稍有威脅，一度追成只差3桿。

梁熙英在第14洞驚險保Par成功，接著第15洞拿出1號木桿直攻果嶺，這洞老鷹雖沒打下，博蒂輕易到手，已立於不敗之地。最後1洞她4呎博蒂推桿進洞，刷新賽史紀錄。

梁熙英說：「我一直保持著耐心，尤其在第14洞保Par推桿，它有很高的難度，很高興再次奪冠。」這是她在LPGA第3勝，也成為曾雅妮之後賽史第2位兩度封后的好手。

並列14 曾雅妮有起色

曾雅妮前8洞博蒂、柏忌各1個，但第9洞開球打歪，第2桿沒攻上果嶺，接著又在沙坑花了兩桿，吞下雙柏忌。後9洞她努力穩住陣腳，抓回兩隻小鳥，回到平盤72桿。

柳蕭然最後兩回合都打68桿，以271桿獲得第2，金世暎273桿排第3。田仁智、湯普森和丹妮兒．姜以275桿並列第4。