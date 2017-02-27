經典賽》台灣隊「投」入狀況 赴日告捷

郭俊麟先發3局無失分，率領台灣隊以2：0獲勝。（資料照，記者倪婉君攝）

郭俊麟3局好投 7投接力0失分

〔記者郭羿婕／綜合報導〕經典賽台灣隊昨在神戶進行赴日移訓首場熱身賽，郭俊麟先發3局無失分，領軍以2：0獲勝，接替的6名投手也沒失分，包括首度在練習賽亮相的江少慶、宋家豪，兩人也將擇一在明天先發。

郭俊麟前次登板是19日與世大運培訓隊交手，以34球投3局，球速、變化球都比他預期好；昨也投3局、挨4安、用44球，但自認變化球不理想，不像前一場可控到好球帶附近，要再調整動作。

江少慶飆147Km 明先發人選之一

陳冠宇、江少慶、宋家豪接力各投1局0失分，各用14球、11球、9球，其中，江少慶最快球速147公里，總教練郭泰源特別點名他狀況調得不錯。江少慶說，實戰可抓比賽的感覺，自己有進入狀況，此役以直球為主，只用1顆曲球。

陳冠宇球速也衝上148公里，直球感覺不錯。連同後3任林晨樺、黃勝雄與陳鴻文，7名投手共挨8安，讓對方1分未得。

打擊部分，台灣隊全場敲8安，7局上2出局後，靠鄭達鴻、林哲瑄連續安打站上得點圈，胡金龍適時敲安送回第1分；鄭達鴻9局上再揮安，靠林哲瑄滾地球攻佔二壘，替補的張志豪追加左外野安打，打回第2分。

大師兄頭遭球吻 幸無大礙

在攝氏9度低溫中比賽，台灣隊前6局攻勢不順，郭總說：「前面主要在適應對手配球策略，打者也在尋找手感。」胡金龍說：「對方投手投得很好，雖天氣很冷，還是要努力調整狀況。」四棒林智勝第6局遭頭部觸身球，幸無大礙。

台灣隊今天繼續在神戶Hotto Motto球場練習，下午由郭總、領隊趙士強等人拜會神戶市政府；明午12點熱身賽對新日鐵廣畑隊，郭總表示，將觀察江少慶或宋家豪狀況，擇一先發。