NBA》隊友不給力 鵜鶘雙塔做白工

「肯塔基雙塔」卡森斯（左）、A.戴維斯（右）合攻51分，仍不敵小牛。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕鵜鶘卡森斯、A.戴維斯組成的「肯塔基雙塔」昨二度合體，聯手貢獻51分、29籃板，但隊友外線表現極差，以83：96不敵小牛。

雙塔帳面數據固然好看，但戴維斯全場出手34次中17球，攻下39分、14籃板，助攻數卻掛蛋，流於單打獨鬥，尚未與卡森斯找出最佳合作模式，卡森斯僅出手9次命中3球，繳出12分、15籃板與6助攻。

鵜鶘外圍火力不濟，撇除雙塔在三分線的出手數，其他人15投僅中2。不僅外線不靈光，失誤高達20次，小牛趁勢攻下22分。鵜鶘主帥詹崔將輸球主因歸咎在失誤過多，他表示：「我們太多莫名其妙的失誤發生，若無法改善這個問題，未來還是會沒有任何作為。」

至於火箭日前的交易已出現好效果，從湖人換來的L.威廉斯昨攻下17分、一哥哈登24分，全隊又將三分球發揮得淋漓盡致，以142：130轟垮灰狼。

L.威廉斯加盟後，搭配哈登、安德森、E.戈登等人，團隊火力有增無減，前役全隊在三分線出手51次，這回又飆高至58次還命中22球，使得灰狼湯斯37分、22籃板的絕佳表現，淪為一場空。