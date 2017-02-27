NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛

巴特勒（左）攻下18分，率公牛擊敗騎士。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯昨因病不克出賽，公牛兩位球星不願錯過難得機會，巴特勒繳出18分、10籃板、10助攻「大三元」、魏德20分、9籃板、10助攻，率隊以117：99勝出。

騎士球團高層總將簽下D.威廉斯，補強控衛。（歐新社資料照）

衛冕軍騎士輸球後，仍坐穩東部龍頭寶座；不過他們本季最大隱憂在於整體陣容並無太多補強，僅在季中從老鷹換來射手柯佛，詹姆斯曾公開表示，希望能找一位稱職的替補控衛加盟。

球團高層總算在昨日賽前完成詹姆斯的「補強計畫」，確定與日前遭小牛買斷合約的D.威廉斯簽約，朝衛冕之路邁進。

32歲威廉斯曾效力過爵士、籃網與小牛，生涯場均繳出16.6分、8.2助攻，過去也是叱吒聯盟的明星控衛，可惜因傷病問題，近年表現已不如過往。他本季在小牛場均13.1分與6.9助攻，預料在新東家會從板凳出發，若主控厄文輪休，也能頂替先發，是教練團調度上的活棋。

威廉斯12季生涯尚未打過總冠軍戰，選擇加盟騎士就是想追求冠軍，出面當說客的柯佛說：「我告訴威廉斯，這支球隊氣氛很好，想融入大夥絕對沒有問題，我也相信他實力仍在，一定能幫助球隊。」