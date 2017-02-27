SBL》季後賽大洗牌 B.戴維斯滑一跤 金酒利多

金酒王泰傑（右）騎馬射箭。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕第14季SBL季後賽首輪週六將於彰化體育館點燃戰火，季後賽6隊排名底定，衛冕軍台啤僅以第三名晉級，首輪將面對金酒，台啤洋將B.戴維斯因踩到地貼積水處滑倒，能否歸隊尚不明朗，吊車尾晉級的金酒意外獲得利多。

富邦勇士林書緯（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

SBL本季洋將新增「李恩條款」，大限截止後，若洋將受傷提出醫院證明，該隊可登錄曾註冊過的外援，台啤教練周俊三表示，經過X光檢查，B.戴維斯左腳踝骨頭無礙，腳跟肌肉拉傷，但最近適逢連假，大醫院休診，仍無法安排B.戴維斯照核磁共振。

周俊三表示，是否更換洋將最晚將在週三決定，已找人與台銀洋將李恩聯繫，台啤目前面臨換將或使用傷兵的窘境。

例行賽終戰 富邦荒腔走板

金酒教練楊哲宜則表示，希望B.戴維斯休息個兩場，就算對方是全本土，球隊也是居於不利，但他們不會退縮，強調拒絕兩場打包。

昔日王者璞園本季掉到第五名，季後賽首輪將面對第四名富邦，璞園教練麥班達表示，這會是滿有趣的組合，每個人都看好他們，對球隊而言是很好的挑戰。

富邦昨打得荒腔走板，終場67：88不敵純本土陣容的達欣，富邦教練顏行書表示，球隊防守意識、氣氛都不如開季，希望全隊找回凝聚力，首輪即將面對璞園，顏行書下達搶勝令，「我們已有1勝優勢，首戰全力奪勝。」