SBL》失誤最少 裕隆重返A段班
2017/02/27 06:00
裕隆吳怡斌（中）突破對手防守，轉身拋投。（記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／新北報導〕老牌勁旅裕隆本季以19勝11負作收，排名高居第二，相隔七季後重返聯盟A段班，單場平均失誤僅11.9次也寫下SBL史上新低。
裕隆本季補強兩名經驗豐富後衛陳世念、葛記豪，壓低比賽失誤，團隊失誤次數從上一季13.7下降到11.9，其中葛記豪平均失誤僅1.1，在平均上場時間超過20分鐘球員中，他的平均失誤為聯盟最低。
帶隊僅兩年的魏永泰表示，這兩位後衛真的很厲害，雖然犧牲年輕球員上場時間，看到最後成績單，一切都值得。
戰績創近七季最佳，魏永泰表示，呂政儒、周柏臣進步很多，球隊戰績好要歸功很多面向，他也總算放下心中大石頭，「老闆跟老闆娘告訴我可好好睡一覺，準備季後賽了。」
裕隆首輪輪空，獲得近10天休兵時間，魏永泰認為是利多，他表示，球隊老將多，這段時間可調整、喘息，但練球質量會提高，迎接高強度季後賽。
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