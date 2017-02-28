台日對抗賽》「室內」練球 中職聯隊邊練邊羨慕

中職聯隊為適應室內球場的空間感和燈光，在軟銀隊二軍的筑後球場練球。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕台日職棒對抗賽在日職軟銀隊大本營福岡巨蛋連打2天，中職聯隊賽前則連續兩天在軟銀隊二軍的筑後球場練球，前天在室外球場，昨天移師室內練習場。中職聯隊總教練洪一中表示，主要是為了球員適應室內球場的空間感和燈光，以免在福岡巨蛋的比賽因為陌生而出差錯。

去年完工啟用的筑後球場總經費將近60億日圓（約台幣16.5億元），球場旁就是JR筑後船小屋車站，交通相當便利。洪一中表示，筑後球場雖然只是二軍的訓練和比賽場地，設施非常完善，尤其室內練習場更是多雨的台灣所需要，不過，台灣職棒市場規模還太小，無法投入太多資金在練習球場，希望有朝一日台灣也能有這麼好的球場。