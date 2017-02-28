「雙士」軍備競賽 騎士搶波格特

衛冕軍騎士隊有意延攬波格特（中）。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕東西霸主騎士和勇士為了拚冠，不斷招兵買馬，衛冕軍騎士季中先補進射手柯佛，近期又網羅控衛D.威廉斯，根據美媒ESPN指出，交易大限後遭七六人買斷的澳洲中鋒波格特，傾向加盟騎士，成為衛冕軍拚冠的最後一塊拼圖。

波格特相當搶手，包括馬刺、火箭、塞爾提克、爵士和騎士都已向經紀人報價，他本季因傷所苦，僅出賽26場，場均貢獻3分、8.3籃板，但目前波格特傷勢已經逐漸痊癒，將會是稱職的替補中鋒。

波格特上季是勇士例行賽拿下73勝、一路殺進決賽的功臣之一，若身穿騎士戰袍對決老東家，預料將掀起話題。

D.威廉斯加盟騎士成為厄文的替補，也讓衛冕軍的軍容更加壯大，厄文對於球隊補強相當滿意，他表示，「球隊總經理葛瑞芬很有智慧，他的工作是全世界最困難的，但卻能做得如此出色。」

勇士季前補進杜蘭特，但眼看對手積極補強，勇士也加入「軍備競賽」，據傳有意網羅35歲老後衛卡德隆，取代10天短約的小將韋伯，希望借重卡德隆的經驗和外線能力，在季後賽扮演穩定軍心的角色。