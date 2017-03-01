SBL季後賽》低種子逆襲 璞園衝擊勇士

低種子璞園傷兵陸續歸隊，季後賽首輪有機會逆襲富邦勇士。（資料照）

〔記者卓佳萍／台北報導〕SBL季後賽首輪週六於彰化體育館開打，採五戰三勝制，高種子球隊帶有一勝優勢，但第三台啤、第四富邦各自在賽前遭遇麻煩，低種子搶翻身機會，緯來體育台球評李伯倫看好璞園逆襲，可望以3：2扳倒富邦。

李伯倫分析，富邦洋將歐布萊恩與球隊目前磨合還不好，感覺仍找不到定位，看不到他上季總冠軍賽的可怕模樣，相較而言，璞園戴維斯與隊友默契一定沒問題。

儘管排名富邦較有優勢，李伯倫表示，隨著璞園傷兵簡浩、陳堅恩與彭俊諺歸隊，恢復板凳深度，他看好璞園最終可以險勝富邦。

另一名球評劉孟竹則持不同看法，他認為，富邦將以3：2出線，畢竟帶有一勝優勢，「如果戰力正常發揮應該要橫掃對手，但富邦例行賽表現可以說是不及格」。劉孟竹補充，富邦本土球員蔡文誠、洪志善往往會及時跳出來拯救球隊，他們將是左右比賽的關鍵人物。

球評看好台啤首輪出線

至於第三種子台啤雖然面臨洋將換將危機，兩名球評一致看好台啤將以3：1力克金酒，挺進四強。劉孟竹表示，台啤本土戰力平均仍優於對手，蔣淯安將扮演主宰戰局關鍵角色，李伯倫也分析，雙方本土球員的對抗將是賽事看點。

聯盟龍頭達欣、第二裕隆則保送四強，四強賽將重返板橋體育館舉行，預計3月11日開戰。