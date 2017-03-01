胡凱翔當鏢客 裕隆季後利多

胡凱翔（中）上週繳出平均15.5分、3.5籃板，獲得單週最佳球員肯定。（資料照）

平均15.5分 獲上週最佳球員

〔記者卓佳萍／台北報導〕裕隆上週奪兩勝封關，陣中「刺青鏢客」胡凱翔繳出平均15.5分、3.5籃板，獲得單週最佳球員肯定，教練魏永泰表示，季後賽又多了一名主力。

胡凱翔邁入生涯第四個球季，本季加強投籃，改走射手路線，投籃命中率來到生涯最佳39.7%，兩分球命中率達50.6%，較菜鳥球季37%，進步不少。魏永泰表示，尤其是急停跳投，這要歸功教練團邱啟益與洋將賀夫，從心理跟技術層面幫助胡凱翔。

戰績第二的裕隆率先挺進四強，球員獲得兩天休兵，魏永泰表示，先讓球員休息，接下來照常訓練，提高強度，迎接季後賽。

裕隆在七戰四勝制四強賽將面對衛冕軍台啤、金酒勝方，魏永泰表示，B.戴維斯受傷後，戰局應該會是五五波，「不管對手是誰，我們就是先做好準備」。