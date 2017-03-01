吉隆坡女網賽》謝淑薇、張凱貞 單打首輪止步

謝淑薇（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金25萬美元（約767萬台幣）的吉隆坡女網賽，2012年在此單打封后的謝淑薇出師不利，無緣開胡挺進16強。

本站單打會內32籤，另名台將張凱貞第1輪強碰中國第4種子彭帥，「網球精靈」1：6、4：6復仇失利，苦吞對戰3連敗。

5年前贏得生涯首座WTA女單冠軍的謝淑薇，重返福地表現失常，首戰會外殺入的烏茲別克老冤家莎莉波娃，賽事數度因當地大雨而中斷，小薇打打停停、歷經3盤拉鋸，最終仍以5：7、7：5、1：6輸球，也讓對方中止交手2連敗，並取得次輪與烏克蘭頭號種子絲薇托莉娜交手的機會。

31歲的謝淑薇寶刀未老，甫於布達佩斯女雙封后，只是馬不停蹄轉戰馬來西亞，臨場狀態亟待調整。此役她的發球手感欠佳，第1發得分率僅57%，不如對手的65%，尤其全場出現多達21個被破發點，還丟了其中8局，雖也回破5局，次盤好不容易扳回一城，怎奈決勝盤小薇又全面失守，只能坐視年輕9歲的莎莉波娃出線。