經典賽》力猛宰天津獅 明回「加」當援兵

力猛（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將昨自辦熱身賽迎戰天津雄獅，由洋投力猛掛帥先發，也是力猛明天赴經典賽加拿大國家隊報到前，最後一次於熱身賽登板。力猛投5局僅失1分，打線以年輕球員為主的富邦則火力全開，終場13：3擊敗天津。

力猛昨投5局送出4次三振、未投出任何四壞球保送，4局上遭對方中心打者二壘安打狙擊後，又挨1支安打失1分，除此之外其餘半局都無失分，投球任內僅被敲5支安打。

37歲的力猛持加拿大、紐西蘭雙重國籍，過往經典賽資格賽曾婉拒紐西蘭國家隊徵召，但代表加拿大隊出征過不少大小盃賽，曾代表加拿大隊參與北京奧運、第2屆經典賽和前年12強棒球賽，去年首度來台效力，今年以富邦球員身分接受加拿大隊邀請再次效力國家隊，預計角色將是後援投手。

因經典賽、台日對抗賽關係，富邦幾乎所有先發主力都不在台灣，打線上安排不少年輕球員。首局陽冠威、張淯虎、林志洋都有安打演出，富邦單局就攻下5分，比賽後段富邦頻頻走馬換將，全場則擊出14支安打。