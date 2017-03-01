經典賽》荷蘭3大將 赴南韓會師

柏格茲（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕紅襪柏格茲、金鶯史邱普、遊騎兵普洛法3位內野手，昨天分別從大聯盟母隊春訓基地啟程飛往南韓，準備與經典賽荷蘭隊會合。紅雀投手吳昇桓也已經返回首爾，向經典賽南韓隊報到。

普洛法（資料照）

柏格茲昨天3打數2安打，2場熱身賽累計6打數3安打，賽後與幾位隊友擁抱道別，他在經典賽將從游擊移防三壘，雖然在大聯盟守三壘超過50場，春訓期間仍特地加強守備練習，他覺得，荷蘭的實力比上屆打進4強更好。

史邱普（左，資料照）

「上屆我與史邱普都還在小聯盟，這屆不只我們兩人，連普洛法、葛瑞戈爾斯都站穩大聯盟。我不是去度假，而是去跟一起長大的隊友為國家比賽，我已經進入比賽模式。」他說。

柏格茲將從佛州經亞特蘭大飛首爾，航程約15小時，他指出，長途飛行是唯一的困擾，為了不影響身體狀態，行前特地尋求醫師協助，「我跟醫師溝通，希望到那裡不會感到太疲憊，能夠儘快調整時差。」他說。

普洛法在遊騎兵原是內野手，上季開始兼守外野，經典賽將以外野為主，他期待與好友並肩作戰，「我們是支好球隊，投手、打線都不錯，相信能打出好成績。」他說。

史邱普在經典賽仍守二壘，金鶯含他共有6人參賽，總教練休瓦特說：「代表國家出賽讓他們很自豪，這個比賽對他們意義重大，我不用提醒他們注意安全，照正常去打就好。」