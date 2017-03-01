港都盃》陳江和關鍵安 兄弟擊潰斗山

陳江和（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕港都盃跨聯盟熱身賽，中信兄弟和韓職斗山熊隊二軍交手，8局下兄弟後援投手彭識穎遇到亂流單局失3分遭追平，但隔個半局打線馬上有所回應，陳江和擊出關鍵安打帶動下，終場10：5擊敗斗山。

9局上，中信利用兩次四死球和安打攻佔滿壘，陳江和擊出右外野平飛安打，重新取得領先，斗山投手池閏又連續兩次暴投，兄弟蘇緯達再補上安打，單局攻下5分。

統一獅隊昨則迎戰韓職起亞虎二軍，先發投手羅錦龍登板小試身手，投3局被擊出3支安打、送出5次三振無失分，狀況不錯。獅隊朱元勤7局下擊出2分打點全壘打，幫助球隊終場5：2擊敗起亞虎。

羅錦龍（記者黃志源攝）

3局無失分 羅錦龍搶先發

因傷在二軍沉潛2年的羅錦龍，冬盟期間證明自己傷勢逐漸復原。今年春訓，獅隊教練團就評估羅錦龍有望擔任一席先發，昨他主投3局表現不錯，賽後也說要透過熱身賽調整，一次比一次更好。

獅隊昨直到6局上才突破平手僵局，楊家維安打先馳得點，雖一度遭起亞虎超前，但7局上獅隊攻下大局，江亮緯二壘安打開啟攻勢後，代打的鄧志偉敲安追平，黃恩賜補上安打超前，朱元勤則是繼自辦隊內分組賽後再次開轟，狀況調整不錯。