中職隊比台灣隊強? 鄭凱文高EQ接招
2017/03/01 06:00
鄭凱文昨天賽前接受日媒訪問，今天將在台日賽第2戰先發登板。
（特派記者林正堃攝）
菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）
〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕台日職棒對抗賽今天繼續在福岡巨蛋進行第2戰，中職聯隊將由鄭凱文先發對決日本隊菅野智之（巨人）。
鄭凱文曾效力日職阪神隊和橫濱隊，他表示，曾經和中田翔等部分日本打者對決過，日本隊打者相當強悍，每一個人都有能力一棒決定勝負，不能掉以輕心；但是來比賽就是要贏球，一定要全力壓制日本隊。
由於鄭凱文的旅日經驗，昨天賽前日本媒體特地要求採訪鄭凱文，問題包括有人認為這次的中職聯隊比經典賽台灣隊還要強，鄭凱文怎麼看？鄭凱文表示，不能這樣說，兩支球隊都有很好的選手，也希望都能打出很好的表現。
菅野曾在2015年世界12強棒球賽季軍戰中繼拿下勝投，並投出生涯最快球速155公里，在大谷翔平退出經典賽之後，菅野被期許為日本隊王牌投手，今天將是菅野首度在日本隊熱身賽登板。
菅野4年的職棒生涯已拿下44勝，去年戰績9勝6敗，以防禦率2.01和三振189次奪得中央聯盟投手雙冠王。
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