啦啦隊較「靓」 台灣8打12
2017/03/01 06:00
中職啦啦隊（特派記者林正堃攝）
日職啦啦隊（特派記者林正堃攝）
啤酒女郎彩香（特派記者林正堃攝）
〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕台日職棒對抗賽昨天在福岡巨蛋開打，賽前雙方啦啦隊先較靚，熱情舞蹈吸引許多球迷，成功炒熱氣氛。
中職為了台日賽從4隊各選出2名啦啦隊組成「CPBL Girls」，日本隊也從各球團選出12名啦啦隊，昨天賽前雙方在福岡巨蛋球場外舞台先表演舞蹈。「CPBL Girls」成員表示，前一天看過日本啦啦隊表演，她們的舞蹈非常有power，希望自己的表現不會輸給她們。雙方的舞蹈果然讓球迷不斷歡呼，現場氣氛熱烈，而比賽開始後，她們分別在三壘和一壘休息室上方特別架設的加油席繼續帶動球迷。
而日職為了這兩天的台日賽，也特地從各球團主場最受歡迎的18人氣女店員組成日本代表，台灣球迷熟悉的羅德隊彩香也入選，擔任啤酒女郎，彩香看到台灣媒體馬上開心打招呼。
而藝人摺河洸和歌手fumika出道前曾分別在橫濱球場和福岡巨蛋擔任店員，為了人氣女店員日本代表活動重出江湖，兩日限定店員復活。
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