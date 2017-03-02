以色列投手海 對台可能車輪戰

以色列教頭溫斯坦（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕經典賽第一輪A組賽事，最「謎樣」的球隊就屬以色列，外界對他們戰力感到陌生，就連球員都是在近期才陸續趕到首爾向球隊報到，和台、韓、荷集訓一陣子大不同，昨賽前總教練記者會，接受媒體最多提問的就是以色列總教練溫斯坦（見圖，特派記者羅志朋攝），顯然想揭開這支猶太軍的神秘面紗。

大聯盟124勝

名投馬奇斯領軍

以色列28名球員當中，具大聯盟資歷就有11人，其中去年上過大聯盟有3人，最高層級到3A有10人，也就是說，以色列近半數球員去年最高層級至少到3A，加上大聯盟生涯累積124勝的38歲名投馬奇斯，和擁有8年大聯盟資歷的35歲外野手弗德，兩大老將領軍，戰力不容小覷。

溫斯坦表示，大部分球員前天晚上報到，今天將全員到齊。以色列球員幾乎沒集訓就投入比賽，溫斯坦認為，雖然球員彼此陌生，但他們都是職業選手，相信短時間應能快速磨合，不重個人、講求團隊。

台韓荷各帶13投

以色列多達16投

特別的是，這次台、韓、荷都帶13名投手，以色列一口氣帶16投，溫斯坦解釋，「短期比賽投手是最重要的，所以才會帶那麼多，如果能有效運用多樣性的16名投手，相信會有好結果。」

3月6日以色列對南韓之戰，揭開這一屆經典賽序幕，也是以色列歷史性首戰，溫斯坦已決定先發重任交給馬奇斯，對決南韓左投張元準，他說，「我看過幾場南韓熱身賽，他們的球員非常棒，加上地主球迷助威，發揮得更好。」

馬奇斯對南韓先發，意味隔天中午台灣對以色列將碰不到這位大聯盟名投，依照去年經典賽資格賽以色列投手調度，很可能會用投手車輪戰對付台灣隊。