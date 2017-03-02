熱身賽初登板 殷仔單局9球收工

陳偉殷（今日美國）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕經過充分休養，馬林魚左投陳偉殷今年初登板從好感覺開始，昨首度在熱身賽登板，對大都會先發1局挨1安、無失分，僅用9球就收工。

去年加盟馬林魚，陳偉殷繳出大聯盟生涯最差的防禦率4.96、5勝（5敗），一度因肘傷缺陣，昨提到去年，他也直言：「很糟。」不過，殷仔首戰就有全新起步，雖開局被雷耶斯敲內野安打，隨即讓拉加雷斯擊出雙殺打，再三振康佛托，用9球解決3人，有6球是好球。

找直球控球 感覺不差

陳偉殷說，因只投1局，還有很多地方無法正確做到，但整體覺得不差，大部分以直球為主，「今年因為有充足休息，加上好好做治療，所以感覺滿好的。」殷仔也向美媒表示，此役主要是想找回直球的控球，也很不錯。

含陳偉殷在內，馬林魚先發投手的首場熱身賽都只投1局，殷仔表示：「教練跟我說，因為經典賽的關係，大家比賽都往前提早1週，如果現在開始就丟2局，後面局數可能會怕太多。」終場馬林魚以1：3落敗。

美媒最關心陳偉殷身體狀態，殷仔證明健康出發，並表示無任何不適，馬林魚官網也認為這對他最重要。教頭馬丁利說，殷仔會越來越適應新球隊與新聯盟，更加自在，何況他去年已經投得很好了。

林子偉 基襪大戰上場

另外，紅襪小聯盟好手林子偉昨也支援大聯盟熱身賽，在「基襪大戰」第7局上場代跑，並接替守二壘，9局上打擊遭三振，終場紅襪4：5輸球。