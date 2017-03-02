墨西哥網賽》喬帥揮別低潮 次輪對老冤家

喬科維奇（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕墨西哥網賽開打，33歲的「寶島一哥」盧彥勳復仇失利，無緣開胡挺進單打16強，也錯失挑戰西班牙「蠻牛」納達爾的機會。至於塞爾維亞前世界球王喬科維奇則笑迎首勝，次輪將對上阿根廷老冤家波特羅，喬帥矢志一雪奧運爆冷輸球之恥。

迎戰里奧對手

盧彥勳復仇失利

目前世界男單61名的盧彥勳，初登場就與去年里約奧運對手、義大利35歲老將羅倫齊狹路相逢，台義雙雄再度拚滿3盤，最終盧一哥功虧一簣，6：4、3：6、4：6惜敗給世界第38的勁敵，未能討回里奧男單首輪3盤輸球顏面。

至於屈居天下第2人的喬帥，則揮別年初澳網大滿貫次輪爆冷出局的陰霾，此行挾著頭號種子光環再出發，首輪6：3、7：6（7：4）擊敗斯洛伐克對手柯利贊。只不過，喬帥下個對手很難纏，儘管生涯對戰11勝4負遙遙領先，去年奧運首輪卻是波特羅連續搶7贏球，加上這位阿根廷長人曾於2009年美網大滿貫封王，東山再起的實力不容小覷，喬帥已做好提前打硬仗的準備。