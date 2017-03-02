HBL決戰小巨蛋／能仁攻蛋經驗0 跑攤補劣勢

謝亞軒（資料照，記者林正堃攝）

陳范柏彥（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕相較4強的其餘3隊，去年都曾征戰小巨蛋，能仁家商經驗不足成為最大劣勢，為了讓選手關鍵時刻不怯場，助理教練楊政倫特別安排球隊巡迴各地練球，「我們到裕隆球場練球、跟泰山高中打多場友誼賽，到很多陌生場地訓練，就是希望提升球員的適應力。」

能仁是本學年度最不可捉摸的隊伍，預賽和複賽讓衛冕軍南山高中吞下本季唯二的敗績，準決賽更終結松山高中的15連勝，但卻也意外敗給實力較差的東山高中，成為4強賽中最大的黑馬。

能仁本屆擅長打快速球風，但首輪要突破南山高中，教練團點名謝亞軒和陳范柏彥最關鍵，謝亞軒曾於複賽碰上南山攻下36分，陣中籃板王陳范柏彥則必須扛起防守205公分長人吳沛嘉的重任，若能發揮應有實力，有望繼102學年度後，再闖冠軍戰。