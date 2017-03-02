末節爵士樂 魏少掃興喊卡

魏斯布魯克（中）昨再度繳出三雙成績，成功締造連4場三雙的傲人紀錄。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克昨不僅締造本季第30次三雙，更在第四節展現一哥價值，率隊以109：106險勝爵士，拉出一波4連勝。

雷霆本季三分球命中率32.7%，是聯盟倒數第二，此役眾將異常神準，前面12次在三分線投籃全進，全場出手22次也命中15球，命中率高達68.2%。不過，第四節雷霆眾將手感又降至冰點，作客的爵士見機不可失，隨即展開大反撲，還一度取得4分領先。

一哥魏斯布魯克不願在主場輸球，就算他第四節前段8投僅1中，照樣勇於出手，一口氣連拿12分，助隊翻轉戰局，全場繳出43分、11籃板與10助攻。

締造大三元對於魏斯布魯克而言已是家常便飯，他已連4戰繳出三雙，本季30次則僅次1967-68球季張伯倫31次、1961-62球季「大O」羅伯森41次，雷霆目前剩22場例行賽，魏少有機會力拚締造新猷。